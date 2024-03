Viens je t’emmène…faire le tour du monde Micro-crèche Le Cocon des Aviateurs Argelès-sur-Mer, lundi 18 mars 2024.

Viens je t’emmène…faire le tour du monde Les aviateurs s’envolent pour un voyage autour du monde 18 – 22 mars Micro-crèche Le Cocon des Aviateurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T10:00:00+01:00 – 2024-03-18T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T16:30:00+01:00 – 2024-03-22T18:30:00+01:00

Pendant la Semaine nos aviateurs et grandes aviatrices s’envolent vers un tour du monde thématique.

Chaque jour est dédié à un pays différent : la France, l’Italie, les États-Unis, l’Espagne et l’Angleterre. Deux ateliers par jours sont proposés, incluant des activités culinaires, des sessions de transfert de connaissances, des séances de peinture, et bien d’autres encore, dans le but de faire découvrir aux enfants les différentes cultures du monde.

Les familles sont invitées à participer aux divers ateliers proposés chaque jour, où elles peuvent partager des moments avec des professionnels et des enfants.

Cette semaine offre également l’opportunité de collaborer avec nos partenaires locaux (boulanger, traiteur, association…).

Enfin, elle se termine par un goûter des familles pour clôturer cette expérience du tour du monde tous ensemble.

Micro-crèche Le Cocon des Aviateurs 7 rue des colverts 66700 Argelès sur Mer Argelès-sur-Mer 66700 Argelès Village Pyrénées-Orientales Occitanie