« Viens je t’emmène en musique parcourir le monde » Dojo de Dieuze, Dieuze, vendredi 22 mars 2024.

« Viens je t’emmène en musique parcourir le monde » Spectacle gratuit pour enfants de 0 à 7 ans.

Athéna, 6 ans, emmènera les enfants découvrir des chansons, des comptines, des danses, des berceuses qui rythment les enfants à travers le monde. Vendredi 22 mars, 09h30 Dojo de Dieuze,

Début : 2024-03-22T09:30:00+01:00 – 2024-03-22T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T09:30:00+01:00 – 2024-03-22T11:30:00+01:00

Spectacle participatif gratuit pour enfants de 0 à 7 ans, avec l’équipe de la PMI et une danseuse : Véritable croisière où se mêleront culture, danse, musique et langage.

L’une des missions de la PMI est de (re)donner à la mère (et au père) une place privilégiée auprès de leurs enfants.

En tant qu’Educatrice de jeunes enfants travaillant en PMI et maman d’anciens jeunes judokas, j’ai été émue par le témoignage de la championne de judo, Clarisse Agbégnénou, qui espère concilier sa vie d’athlète et de mère.

(à voir sur https://www.youtube.com/watch?v=4UxFti8grZk)

Et parce que la musique est essentielle pour le développement du bébé, pour lui apprendre la coordination, être à l’écoute et découvrir le monde qui l’environne, les professionnelles de la PMI de Sarrebourg Château Salins rejoignent le mouvement amorcé par l’Association Agir pour la Petite Enfance et la parentalité.

C’est ainsi qu’est né notre projet « Viens je t’emmène en musique parcourir le monde » qui se veut être à la fois culturel et artistique, alliant certaines valeurs que défend le judo.

En effet, être parent demande parfois, souvent, du courage, de la maîtrise de soi et le respect de ce petit être qui grandit.

Etre à l’écoute de son enfant, prendre en compte ses besoins et y répondre, tout en continuant de faire ce que l’on aime , telle pourrait être la devise qui résumerait notre projet.

Les enfants pourront s’installer à leur aise pour un voyage en musique autour du monde.

Inscription au 03 87 03 09 13

