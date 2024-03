Viens je t’emmène…dans mon itinérance ludique Crèche les Lutins Aucamville, lundi 18 mars 2024.

Viens je t’emmène…dans mon itinérance ludique Itinérance ludique / ouverture de la structure aux familles / rencontre culturelle / invitation à l’imaginaire 18 – 22 mars Crèche les Lutins

La crèche des Lutins participe cette année à la 11eme édition de la Semaine Nationale de la Petite Enfance organisée par l’association Agir pour la Petite Enfance, qui se déroulera du 18 au 22 mars 2024, sur le thème « Viens, je t’emmène ».

Les objectifs de la Semaine Nationale de la Petite Enfance (SNPE) sont : rassembler le trio parents-enfants-professionnels, l’éveil culturel et artistique, le soutien à la parentalité, la valorisation du travail des professionnels et la cohésion des équipes.

Aux Lutins, nous proposons de lier trois thématiques qui correspondent à des projets initiés cette année sur la crèche et avec lesquels le thème « Viens je t’emmène » et les objectifs de la semaine s’associent pleinement :

L’itinérance ludique

Nous proposons depuis janvier 2024 des temps d’itinérance ludique 3*/semaine ; cela fait partie du projet pédagogique de la crèche que nous travaillons depuis la rentrée.

Il nous semble judicieux de proposer l’itinérance ludique tous les jours cette semaine-là, en adaptant les espaces et les univers au thème « Viens je t’emmène »

Nous proposerons tous les jours 5 ateliers entre 9h45 et 10h45, sur toute la structure.

Les ateliers tourneront autour de 5 thèmes :

Musique et chants (viens je t’emmène au festival de Guitare)

Manipulation ( viens je t’emmène dans la nature)

Cocooning / lecture (Viens je t’emmène dans mon imaginaire)

Motricité (viens je t’emmène en voyage)

Construction (viens je t’emmène au chantier)

Chaque thème sera développé par un ou plusieurs agents, et tout un univers sera créé dans chaque espace (aménagement, décoration).

Nous proposerons un calendrier d’inscription aux familles, afin que les parents puissent participer aux ateliers avec nous. Ainsi, ils découvriront avec leurs enfants comment fonctionne l’itinérance ludique.

Le vendredi 22, nous organiserons une journée festive, avec Café des Parents animé par des agents et le médecin de crèche, et des ateliers musique / déguisements, etc…

Ouverture de la structure aux familles

Les ateliers parents / enfants

Nous proposerons un temps aux familles pour venir jouer avec leur enfant tous les jours entre 9h45 et 10h45 ; ils pourront s’inscrire : 3 parents par section chaque jour.

Un planning sera proposé pour détailler les ateliers prévus chaque jour de la semaine.

Café des Parents

Vendredi 22 Mars, à partir de 8h et pour la matinée, nous inviterons les familles à un temps de partage et d’informations autour d’un café, animé par des agents et le médecin de la crèche.

Il leur sera proposé un affichage présentant les principes de l’itinérance ludique, reprenant les besoins des enfants en fonction de leur âge et de leur développement (motricité libre du tout petit, neurosciences, travail du professionnel en crèche, …).

Les univers ludiques proposés aux Lutins seront présentés également sous forme de photos du quotidien des enfants.

Rencontre culturelle :

lien avec le Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord toulousain

La musique a une part importante dans la structure des Lutins ; certains professionnels jouent de la guitare régulièrement aux enfants.

Il nous a donc paru évident de faire le lien avec le Festival de guitare d’Aucamville qui se déroule sur la même semaine, et d’inviter les familles à y participer (affiches,…).

Nous proposerons donc un atelier musique tous les jours (guitare, manipulation d’instruments, chansons…) ouvert aux familles avec proposition de livrets de chansons préférées des enfants, créé par les professionnels de la crèche pour répondre à l’intérêt des familles.

La playlist officielle de la SNPE a été enregistrée et agrémentée par les professionnels afin d’être diffusée aux enfants tout le long de la semaine.

Nous avons demandé la possibilité de faire intervenir un artiste du Festival durant les temps d’ateliers aux Lutins.

U​n papa artiste fera un concert avec un agent guitariste.

Invitation à l’Imaginaire

Il sera proposé aux enfants un atelier quotidien liant lecture et laïcité, au sens accueil de la différence, tolérance, stéréotypes, etc…

Une sélection de livres est travaillée afin de proposer des temps de lectures et des échanges. Cet atelier sera ouvert aux familles dans le cadre des ateliers parents / enfants du matin.

Un projet de création de bibliothèque partagée étant en cours aux Lutins, son installation se fera au cours de la SNPE, avec une sélection spéciale sur la thématique « Viens je t’emmène ».

