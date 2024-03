Viens je t’emmène dans mes cabanes autour des 5 sens Multi accueil saint pierre d’Aurillac Saint-Pierre-d’Aurillac, lundi 18 mars 2024.

Viens je t’emmène dans mes cabanes autour des 5 sens Les 5 sens et les émotions au sein de cabanes 18 mars – 18 avril Multi accueil saint pierre d’Aurillac

Début : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-18T09:00:00+02:00 – 2024-04-18T18:00:00+02:00

Sur une semaine, des cabanes, tipi et tente vont accueillir les 5 sens : Découverte et sensation avec les familles qui sont conviées chaque jour.

Viens je t’emmène à un atelier du goût, Viens je t’emmène à un atelier musique avec un parent. Viens je t’emmène à la bibliothéque, Viens je t’emmène construire des cabanes avec des tissus…, Viens je t’emmène dans les cabanes toucher, sentir, gouter, regarder des merveilles…Viens je t’emmène dans mes émotions pour mieux les comprendre et les ressentir.

Multi accueil saint pierre d’Aurillac 3 bis rue des coopératives 33490 saint pierre d’Aurillac Saint-Pierre-d’Aurillac 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine