« Viens, je t’emmène dans ma Nature » Annonay Davézieux, lundi 18 mars 2024.

« Viens, je t’emmène dans ma Nature » Ateliers d’éveil sensoriel à et par la nature pour se (re)connecter et grandir ensemble. « Viens, je t’emmène dans notre environnement et mon univers » 18 et 22 mars Annonay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T09:00:00+01:00 – 2024-03-22T12:00:00+01:00

J’organise, pour les familles et les professionnelles de la petite enfance, des ateliers d’éveil sensoriel à et par la nature en partenariat avec les services de PMI et les RPE.

L’objectif est de mettre en lumière les besoins fondamentaux de l’enfant pour favoriser son développement global et optimal. La connexion avec l’adulte, la relation est au centre de ce projet, au cœur de la nature.

Annonay Via fluvia Davézieux 07430 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes