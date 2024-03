Viens je t’emmène dans les étoiles! lieu d’accueil enfants parents CANAL JEU Puisserguier, jeudi 21 mars 2024.

Viens je t’emmène dans les étoiles! Ateliers et échanges sur inscription 21 et 22 mars lieu d’accueil enfants parents CANAL JEU

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T10:00:00+01:00 – 2024-03-21T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T10:00:00+01:00 – 2024-03-22T12:00:00+01:00

Ateliers sensoriels, artistiques et culturels à destination des jeunes enfants

Espace café des parents et des professionnels de la petite enfance

Echanges autour des 1000 premiers jours

Places limitées, réservées aux enfants et parents de la communauté de communes sud hérault

Sur inscription par téléphone 07 84 42 39 22 ou par mail canaljeu@sud-herault.fr

lieu d’accueil enfants parents CANAL JEU 1 allée du languedoc 34620 Puisserguier Puisserguier 34620 Hérault Occitanie [{« link »: « mailto:canaljeu@sud-herault.fr »}]