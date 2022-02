Viens , je t’emmène Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy, le samedi 26 mars à 17:00

Duree : 1h 40min Réalisateur : Alain Guiraudie Interprètes : Michel Masiero, Jean-Charles Clichet, Philippe Fretun, Noémie Lvovsky, Iliès Kadri Synopsis : A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d’Isadora, une prostituée de 50 ans, mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d’une attaque terroriste, Selim, un jeune sans-abri se réfugie dans l’immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collective. Tout se complique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son empathie pour Sélim et son désir de vivre une liaison avec Isadora comédie Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T17:00:00 2022-03-26T18:30:00

