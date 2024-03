Viens, je t’emmène au fil des acrostiches Bibliothèque – Espace Charles de Gaulle Varces-Allières-et-Risset, vendredi 15 mars 2024.

Exposition qui reprend 4 matinées d'explorations ludiques faite au Relais Petite Enfance 15 – 26 mars

Début : 2024-03-15T14:00:00+01:00 – 2024-03-15T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T16:00:00+01:00 – 2024-03-26T19:00:00+01:00

Le projet du RPE a été de lié le thème du langage au thème de la SNPE. Un ouvrage intitulé « Viens, je t’emmène » de Iocasta HUPPEN , illustrations de Justine GURY aux éditions Partis pour, a été sélectionné et 4 matinées d’explorations ludiques ont été créées.

Une exposition reprend les objectifs et les photos de cette experience. L’autrice viendra en Juillet pour une lecture de son ouvrage et poursuivre le voyage !

Bibliothèque – Espace Charles de Gaulle Varces Allières et Risset 38760 Varces-Allières-et-Risset 38760 Isère Auvergne-Rhône-Alpes