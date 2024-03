Viens je t’emmène au Château fort-Musée pyrénéen de Lourdes ! Château fort-Musée pyrénéen de Lourdes Lourdes, samedi 16 mars 2024.

Viens je t’emmène au Château fort-Musée pyrénéen de Lourdes ! Viens je t’emmène au Château fort-Musée pyrénéen de Lourdes ! 16 – 23 mars Château fort-Musée pyrénéen de Lourdes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

« Viens, je t’emmène est une invitation au voyage. Le début d’une promenade inspirée par un enfant. »

A l’aventure au Château fort-Musée pyrénéen de Lourdes (nature, montagne, forêt..).

Durant cette semaine, les tous petits visitent à leur manière : des dispositifs à toucher et à écouter, mais aussi dessiner les attendent tout au long du parcours dans le musée !

Mercredi 20 et Samedi 23 mars à 11h, 14h30 et 16h30, participez à un atelier avec un médiateur autour de l’Emerveilleur (jeu en lien avec les objets du musée), et partez à la rencontre de Ronchon, le Chiffon et Mamie Gazette (marionnettes et comptine pour découvrir l’univers de la bibliothèque du musée).

Sur réservation, dans la limite de 6 enfants par atelier.

Château fort-Musée pyrénéen de Lourdes 25 rue du fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie