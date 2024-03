Viens je t’emmène au château de Fougères Château de Fougères Fougères, mercredi 3 avril 2024.

Viens je t’emmène au château de Fougères Atelier d’éveil médiéval dans la tour Raoul Mercredi 3 avril, 09h30 Château de Fougères

Huit enfants, leurs parents et l’équipe de la Halte-crèche partent en car pour aller ensemble au château de Fougères. ils explorent et voyagent dans le temps. Les enfants emmènent et guident les adultes vers du matériel pédagogique et ludique médiéval puis partagent ensemble un temps de conte.

Château de Fougères place Pierre Symon Fougères 35300 Montaubert – Rillé – Saint-Sulpice Ille-et-Vilaine Bretagne