VIENS JE T’EMMENE A L’ARBORETUM Parc du Val des Dames Gretz-Armainvilliers, samedi 23 mars 2024.

VIENS JE T’EMMENE A L’ARBORETUM Visite et plantation de deux arbres symboliques dans l’Arboretum du Parc du Val des Dames Samedi 23 mars, 10h00 Parc du Val des Dames

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance et en parallèle des Journées Cultures du Monde qui se tiendront ce même week-end, les deux événements se fusionneront le temps de la plantation d’un chêne de Hongrie et d’un tilleul en présence des ambassadeurs de Hongrie et de Slovaquie et des familles.

Parc du Val des Dames 2 Rue de Paris 77220 Gretz-Armainvilliers Gretz-Armainvilliers 77220 Seine-et-Marne Île-de-France