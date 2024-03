Viens, je t’emmène à la mer! Maison de la petite enfance et de la famille GAUCHY Gauchy, lundi 18 mars 2024.

Viens, je t’emmène à la mer! Dans une ambiance sonore et visuelle sur le thème de la mère, les enfants et leurs parents sont invités à se plonger dans l’univers de la mer. 18 et 20 mars Maison de la petite enfance et de la famille GAUCHY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:15:00+01:00 – 2024-03-18T09:45:00+01:00

Fin : 2024-03-20T09:15:00+01:00 – 2024-03-20T09:45:00+01:00

Dans le groupe des plus petits (4 mois – 1 an et demi): lecture de 2 livres sur la thématique accompagnés de 3 comptines (les petits poissons, bateau sur l’eau, la baleine) et de marionnettes + plusieurs bacs sensoriels (glaçon, sable, eau) pour de la manipulation + décor réalisé par les plus grands. 2 créneaux, 5 places par créneaux.

Maison de la petite enfance et de la famille GAUCHY 2 rue François Mitterrand 02430 GAUCHY Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France