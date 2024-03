Viens, je t’emmène … à la découverte du concert Maison Pour Tous/Centre Social de Rivery Rivery, samedi 23 mars 2024.

Viens, je t’emmène … à la découverte du concert Spectacle « Du silence au concert » – par la Compagnie Musique Acoustique Machine et l’Association Cheval Rouge Samedi 23 mars, 10h00, 11h00, 15h30 Maison Pour Tous/Centre Social de Rivery

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T10:45:00+01:00

Fin : 2024-03-23T15:30:00+01:00 – 2024-03-23T16:45:00+01:00

Chères familles, ne ratez pas l’événement de clôture pour cette semaine de la Petite Enfance, le samedi 23 mars 2024 !

Par la comédie Musique Acoustique Machine, à la Maison Pour Tous/Centre Social de Rivery !

Deux ateliers « Premiers pas du concert » :

– de 10H à 10H45 pour les 0/3 ans,

– de 11H à11H45 pour les 3/6 ans.

Participation : 6 euros par enfant.

Inscription : sur l’espace famille iNoé pour les adhérents et par téléphone/sur place pour les non-adhérents.

Un spectacle « du silence au concert » à 15H30, pour les 0/5 ans

Suivi d’un « bal des familles » avec goûter !

Participation :

– Adhérents : 5 euros par enfant et 8 euros par adulte,

– Non-adhérents : 7 euros par enfant et 10 euros par adulte.

Renseignements et inscriptions au 03 22 70 07 38

Maison Pour Tous/Centre Social de Rivery 63 rue Baudrez, 80136 Rivery Rivery 80136 Somme Hauts-de-France