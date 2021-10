Nantes Bibliothèque de la Halvêque Loire-Atlantique, Nantes Viens Hal’vec moi ! / C’est mon arbre Bibliothèque de la Halvêque Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Viens Hal’vec moi ! / C’est mon arbre Bibliothèque de la Halvêque, 17 novembre 2021, Nantes. 2021-11-17

Horaire : 16:30

Gratuit : oui De 3 à 6 ans Atelier animé par PaQ’la Lune À l’occasion de leur nouvelle création, les comédiens de PaQ’la Lune invitent les enfants à un atelier autour de l’album C’est mon arbre de Olivier Tallec.À partir d’éléments du futur spectacle, les enfants touchent, manipulent, ressentent, questionnent et s’expriment. Une approche ludique et théâtrale. Bibliothèque de la Halvêque adresse1} Nantes Erdre Nantes 44300 Nantes Erdre 02 40 41 53 47 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Bibliothèque de la Halvêque Adresse 23 Rue Léon Serpollet Ville Nantes Age maximum De 3 à 6 ans lieuville Bibliothèque de la Halvêque Nantes