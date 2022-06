VIENS GUINCHER C’EST L’ÉTÉ ! Orée d’Anjou, 7 juillet 2022, Orée d'Anjou.

VIENS GUINCHER C’EST L’ÉTÉ !

Drain Place du Bosquet Orée d’Anjou Maine-et-Loire Place du Bosquet Drain

2022-07-07 16:30:00 – 2022-07-07 21:30:00

Place du Bosquet Drain

Orée d’Anjou

Maine-et-Loire

Le 7 juillet 2022, entre 16h30 et 21h30, venez participez à l’évènement « Viens guincher c’est l’été ! » près de l’église à Drain.

Au programme : Goûter offert, grands jeux, buvette et restauration, musique et animations !

Entrée libre et gratuite.

Viens guincher c’est l’été !

www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr +33 2 40 98 26 76

Le 7 juillet 2022, entre 16h30 et 21h30, venez participez à l’évènement « Viens guincher c’est l’été ! » près de l’église à Drain.

Au programme : Goûter offert, grands jeux, buvette et restauration, musique et animations !

Entrée libre et gratuite.

Place du Bosquet Drain Orée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-06-24 par