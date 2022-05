Viens fêter la nature à Roscoff Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Viens fêter la nature à Roscoff Roscoff, 22 mai 2022, Roscoff. Viens fêter la nature à Roscoff Rue Célestin Séïté Bibliothèque municipale Roscoff

2022-05-22 13:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 Rue Célestin Séïté Bibliothèque municipale

Roscoff Finistère Roscoff L’association Ekorrigans L’écologie partagée organise la Fête de la Nature dans le jardin de la bibliothèque.

dont voici le programme : A 13h: Pique-nique zéro déchets. Rejoins nous avec ton pique-nique. Attention il doit être au maximum fait maison et sans emballages jetables! De 14h à 17h: Jeux en bois, Lecture de petites histoires au naturel (à partir de 5 ans), Expo, infos et animations autour de la biodiversité. A 15h: Balade botanique pour les adultes avec Annie Le Fé , Fabrication d’un petit hôtel à insectes (atelier parent/enfant) avec Frédéric Perrot. Sur réservation sur place. ekorrigans-asso@ecomail.bzh https://ekorrigans.fr/ L’association Ekorrigans L’écologie partagée organise la Fête de la Nature dans le jardin de la bibliothèque.

