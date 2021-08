Castanet-Tolosan Complexe sportif de Lautard Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Viens faire un essai ! Complexe sportif de Lautard Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Durant tout le mois de septembre, l’école de rugby propose aux enfants, de 4 à 13 ans, de venir s’essayer à la pratique de ce sport. – Baby (Juillet 2017 – 2018 ) – 16h15 à 17h – U6 (2016 – juin 2017) de 14h30 à 16h – U8 (2014 – 2015) de 14h30 à 16h – U10 (2012 – 2013) de 14h30 à 16h – U12 (2010 – 2011) de 17h30 à 19h (Parc des Fontanelles) – U14 (2008 – 2009) de 17h15 à 19h15

Entrée libre

L’école de rugby de Castanet accueille les enfants tous les mercredis du mois de septembre pour essayer cette pratique sportive Complexe sportif de Lautard Chemin d’Augustin CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Haute-Garonne

2021-09-01T14:30:00 2021-09-01T18:00:00;2021-09-08T14:30:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-15T14:30:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-22T14:30:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T18:00:00

