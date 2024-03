Viens fabriquer une pièce de monnaie ! Place du Château Jumilhac-le-Grand, jeudi 18 juillet 2024.

Viens fabriquer une pièce de monnaie ! Place du Château Jumilhac-le-Grand Dordogne

Grâce à Cathy et Mumolenus, la fabrication de pièces n’aura plus de secret pour toi !

On remonte le temps et on se laisse guider pour frapper la monnaie.

Sur réservation

Enfants sous la responsabilité des parents.

Grâce à Cathy et Mumolenus, la fabrication de pièces n’aura plus de secret pour toi !

On remonte le temps et on se laisse guider pour frapper la monnaie.

Sur réservation

Enfants sous la responsabilité des parents. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 10:30:00

fin : 2024-07-18 12:00:00

Place du Château Galerie de l’Or

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

L’événement Viens fabriquer une pièce de monnaie ! Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2024-03-05 par Isle-Auvézère