Paris

Viens fabriquer ton Pingu en pâte à modeler ! Cinéma Studio des Ursulines, 22 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 22 septembre 2021

de 16h à 17h

payant

Un atelier pour les tout-petits ! Après la séance de “Pingu” au Studio des Ursulines, viens fabriquer ton petit pingu en pâte à modeler !

Dès 2/3 ans.

Atelier gratuit, sur réservation obligatoire à marion@studiodesursulines.com Spectacles -> Jeune public Cinéma Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines Paris 75005

7 : Censier – Daubenton (736m) 7 : Place Monge (753m) B : Luxembourg

Contact : https://www.studiodesursulines.com/ https://www.facebook.com/studiodesursulines marion@studiodesursulines.com Spectacles -> Jeune public Cinéma;En famille;Enfants

