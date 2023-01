Viens fabriquer ta lampe à poser au Ch’ty Coz Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien Catégories d’Évènement: Bulat-Pestivien

Côtes-d’Armor Viens créer ta propre lampe à poser avec Juliette, de l’atelier Jeux de lumières by Ju ! Atelier sur inscription pour adultes ou grands enfants. Le matériel est fourni mais si vous souhaitez amener votre tissu préféré , n’hésitez pas à l’apporter. Ch’ty Coz 1 Place de l’école Bulat-Pestivien

