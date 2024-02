VIENS-DESSINER ! (URBAN SKETCHERS TOULOUSE) Place Saint-Sernin Toulouse, dimanche 25 février 2024.

Pour le rendez-vous mensuel usktoulouse de Février, rendez-vous à la Basilique de Saint-Sernin.

La journée sera bien remplie et vos carnets aussi !

On va dessiner quoi?

Vous avez la possibilité de croquer l’extérieur de la Basilique Saint-Sernin véritable art roman qui s’offre à vous, à l’intérieur vous trouverez des fresques médiévales récemment restaurées et tout autour de la Basilique le musée Saint Raymond et son jardinet ainsi que des terrasses de café ou des ruelles attenantes parfois atypiques. Le dimanche matin il y a les puces autour de la Basilique qui permet aussi de croquer les personnages et les étals !

Les sketchcrawls sont des événements ouverts à tous, gratuits et sans réservation (sauf lieux exceptionnels). Nous nous regroupons entre croqueurs de tout niveau (débutant bienvenus), tout style, tout âge… pour le seul plaisir de dessiner ensemble sur le vif et de partager nos dessins. Qui veut vient! .

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie urbansketcherstoulouse@gmail.com

