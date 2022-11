Viens dessiner ton plus beau Noël !

2022-12-05 – 2023-01-02

Passe à Quai Cyrano pour réaliser ton plus beau dessin de Noël!! Nous te prêtons feuille et feutres puis laisse ton imagination voguer ! (Si tu n'as pas le temps de dessiner sur place, dessine à la maison et ramène-nous ton dessin à l'accueil de l'Office de Tourisme). Ton dessin sera exposé à Quai Cyrano !

+33 5 53 57 03 11

