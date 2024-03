VIENS DECOUVRIR LES ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION EN BTS TOURISME ! Enseignement supérieur Tézenas du Montcel Saint-Étienne, vendredi 22 mars 2024.

VIENS DECOUVRIR LES ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION EN BTS TOURISME ! Semaine des métiers du tourisme Vendredi 22 mars, 10h30 Enseignement supérieur Tézenas du Montcel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T10:30:00+01:00 – 2024-03-22T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T10:30:00+01:00 – 2024-03-22T12:00:00+01:00

L’atelier de professionnalisation est un espace pédagogique privilégié pour développer et renforcer les compétences professionnelles des étudiants en BTS Tourisme.

Les étudiants de première année travaillent actuellement sur l’élaboration du voyage d’intégration des futurs premières années, voyage d’études qui mêle à la fois découverte d’un terrtoire et rencontre avec des professionnels du tourisme.

Par groupe de 3 ou 4, ils ont tous crée un voyage de 3 jours/2 nuits dans un des 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils doivent présenter leurs projets devant l’ensemble de la classe en avril. A l’issue de ces présentations, un de voyages sera retenu et réalisé fin septembre 2024.

Alors venez découvrir comment les étudiants travaillent sur la finalisation de leurs projets et les entrainements aux présentations orales de leurs voyages !

Enseignement supérieur Tézenas du Montcel rue Lamartine Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « nathalie.portalier@ac-lyon.fr »}]

BTS TOURISME Formation