Viens découvrir le handball La Loupe La Loupe Catégories d’évènement: 28240

LA LOUPE

Viens découvrir le handball La Loupe, 11 juin 2022, La Loupe. Viens découvrir le handball La Loupe

2022-06-11 14:50:00 – 2022-06-11 16:50:00

La Loupe 28240 La Loupe Envie de découvrir le Handball, Le HBL Hanball de La Loupe vous propose de venir tester ! hanball-laloupe@outlook.fr HBL Hanball La Loupe

La Loupe

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 28240, LA LOUPE Autres Lieu La Loupe Adresse Ville La Loupe lieuville La Loupe Departement 28240

La Loupe La Loupe 28240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-loupe/

Viens découvrir le handball La Loupe 2022-06-11 was last modified: by Viens découvrir le handball La Loupe La Loupe 11 juin 2022 28240 La Loupe

La Loupe 28240