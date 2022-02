Viens découvrir la forêt avec Squirou ! Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2022, Paris.

Paris Expo Porte de Versailles, le mercredi 2 mars à 13:00

Quels sont les arbres de la forêt ? Du sol aux feuilles, qui habite la forêt ? Viens apprendre à reconnaitre les différents arbres de la forêt et les animaux qui l’habitent. Découvre ce qu’est la gestion durable de la forêt et tous les services qu’elle rend. ### Venez découvrir ce que cache la forêt avec un écureuil curieux ! **Rendez-vous sur le stand de la filière forêt-bois le mercredi 3 mars de 13h à 17h** pour en apprendre plus sur la forêt et son rôle dans un atelier ludique et pédagogique destiné aux enfants. Avec le livret « La forêt s’invite à l’école » et la BD Squirou (CNPF-ONF). Cette animation est proposée par le CNPF, Centre National de la Propriété Forestière. Le CNPF est l’établissement public en charge du développement de la gestion durable des forêts privées. Il a pour missions d’orienter la gestion des forêts privées, de conseiller et former les propriétaires forestiers et de regrouper la propriété privée.

Entrée libre

