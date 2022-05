Viens créer ton herbothèque Médiathèque Albert Camus Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Viens créer ton herbothèque Médiathèque Albert Camus, 4 juin 2022, Bourg-en-Bresse. Viens créer ton herbothèque

le samedi 4 juin à Médiathèque Albert Camus

Intéressés ? Alors réservez votre journée et retrouvez nous le 4 Juin dès 10h pour un atelier décoration et à 16 h pour les plantations d’herbes aromatiques.

Présence aux deux ateliers obligatoires. Sur inscription. Places limitées

Envie de peindre et de travailler la terre ? Ça tombe bien, la médiathèque Camus a besoin d’aide pour créer son espace plantations. Médiathèque Albert Camus 13 rue Lalande 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:00:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Médiathèque Albert Camus Adresse 13 rue Lalande 01000 Bourg-en-Bresse Ville Bourg-en-Bresse lieuville Médiathèque Albert Camus Bourg-en-Bresse Departement Ain

Médiathèque Albert Camus Bourg-en-Bresse Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-en-bresse/

Viens créer ton herbothèque Médiathèque Albert Camus 2022-06-04 was last modified: by Viens créer ton herbothèque Médiathèque Albert Camus Médiathèque Albert Camus 4 juin 2022 Bourg-en-Bresse Médiathèque Albert Camus Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse Ain