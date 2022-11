Viens couper ton sapin ! Thézac Thézac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Viens couper ton sapin ! Thézac, 3 décembre 2022

Lot-et-Garonne Thézac EUR 0 0 Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise un chantier participatif à la réouverture d’une pelouse colonisée par des cèdres et repartez avec votre cèdre de Noël prêt à être décoré.

La participation à la coupe n’est pas obligatoire. Prévoir des gants pour le transport des arbres et une scie à main (facultatif). Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise un chantier participatif à la réouverture d’une pelouse colonisée par des cèdres et repartez avec votre cèdre de Noël prêt à être décoré. +33 7 66 15 96 27 CEN

