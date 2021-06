Viens choisir tes parents ! Rosières, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Rosières.

Viens choisir tes parents ! 2021-07-12 15:00:00 – 2021-07-12 Moulin Blanlhac

Rosières Haute-Loire

Choisir ses parents, et si c’était possible ? La compagnie Semelle de vent propose aux familles de visiter toutes les facettes possibles de la parentalité. Rires, échanges avec les comédiens et vote final sont au programme de ce spectacle jeune public.

