Toulouse Bibliothèque Duranti Haute-Garonne, Toulouse Viens buller à la bib’ Bibliothèque Duranti Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Viens buller à la bib’ Bibliothèque Duranti, 18 décembre 2021, Toulouse. Viens buller à la bib’

Bibliothèque Duranti, le samedi 18 décembre à 15:00

Samedi 18 décembre à 15h Rencontre – Ados Que tu sois timide ou extraverti(e), bavard(e) ou discret(e), viens partager tes émotions en littérature, BD, cinéma, etc. Inscription au 05 62 27 42 52 Bibliothèque Duranti Samedi 18 décembre à 15h Rencontre – Ados Que tu sois timide ou extraverti(e), bavard(e) ou discret(e), viens partager tes émotions en littérature, BD, cinéma, etc. Inscription au 05 62 27 42 52 Bibli Bibliothèque Duranti Bibliothèque Duranti, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T15:00:00 2021-12-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bibliothèque Duranti Adresse Bibliothèque Duranti, Toulouse Ville Toulouse lieuville Bibliothèque Duranti Toulouse