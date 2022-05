Viens à la MAISON y’a.. Vieux Jeux et CONCERT ! MJC VIC Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Viens à la MAISON y’a.. Vieux Jeux et CONCERT ! MJC VIC, 13 mai 2022, Vic-en-Bigorre. Viens à la MAISON y’a.. Vieux Jeux et CONCERT !

MJC VIC, le vendredi 13 mai à 19:00

Viens avec un plat à partager, pour passer une soirée sympa faite de jeux, de rires et de découverte musicale! Une soirée faite de ce que vous voudrez bien y partager: – un plat – des moments de jeu – un concert pour clôturer la soirée Venez dès 19h pour trinquer ensemble 2 invités pour animer aussi cette soirée: l’association JEUX VOEUX JOUETS et MURIEL B avec son album “tourner la page’ ET VENEZ DANS VOTRE TENUE LA PLUS RINGARDE ^^

Plat à partager

Viens avec un plat à partager, pour passer une soirée sympa faite de jeux, de rires et de découverte musicale! MJC VIC 65500 VIC EN BIGORRE Vic-en-Bigorre Centre Ville- Sud/Est Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Autres Lieu MJC VIC Adresse 65500 VIC EN BIGORRE Ville Vic-en-Bigorre lieuville MJC VIC Vic-en-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

MJC VIC Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vic-en-bigorre/

Viens à la MAISON y’a.. Vieux Jeux et CONCERT ! MJC VIC 2022-05-13 was last modified: by Viens à la MAISON y’a.. Vieux Jeux et CONCERT ! MJC VIC MJC VIC 13 mai 2022 MJC Vic Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées