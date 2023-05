Melody Gardot / Celia Kameni & Alfio Origlio /Yessaï & Marc Karapetian x Terri Lyne Carrington Rue du Cirque, 9 juillet 2023, .

Depuis qu’elle est apparue en 2009, à peine âgée de 24 ans, Melody Gardot n’a plus cessé de se réinventer et de révéler à chaque nouveau projet une facette inédite de sa personnalité..

2023-07-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-09 . EUR.

Rue du Cirque Théâtre Antique

Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Since her appearance in 2009, at the age of 24, Melody Gardot has never stopped reinventing herself and revealing a new facet of her personality with each new project.

Desde su aparición en 2009 a la edad de 24 años, Melody Gardot ha seguido reinventándose y revelando una nueva faceta de su personalidad con cada nuevo proyecto.

Seit sie 2009 im Alter von 24 Jahren das erste Mal auf der Bildfläche erschien, hat sich Melody Gardot immer wieder neu erfunden und mit jedem neuen Projekt eine neue Facette ihrer Persönlichkeit enthüllt.

