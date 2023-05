Selah Sue / Faada Freddy Rue du Cirque, 4 juillet 2023, .

Née à Louvain en 1989, Sanne Putseys, mieux connue sous le pseudonyme de Selah Sue, est très certainement l’une des artistes les plus talentueuses et inclassables que nous ait offert la scène belge ces dix dernières années..

2023-07-04 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-04 . EUR.

Rue du Cirque Théâtre Antique

Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Born in Leuven in 1989, Sanne Putseys, better known under the pseudonym Selah Sue, is certainly one of the most talented and unclassifiable artists that the Belgian scene has offered us in the last ten years.

Nacida en Lovaina en 1989, Sanne Putseys, más conocida bajo el seudónimo de Selah Sue, es sin duda una de las artistas más talentosas e inclasificables que nos ha ofrecido la escena belga en los últimos diez años.

Die 1989 in Leuven geborene Sanne Putseys, besser bekannt unter dem Pseudonym Selah Sue, ist mit Sicherheit eine der talentiertesten und unklassifizierbarsten Künstlerinnen, die uns die belgische Szene in den letzten zehn Jahren geboten hat.

