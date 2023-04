Atelier cosméto – crème visage personnalisée 17 Rue des Orfèvres Vienne Catégories d’Évènement: Isère

Vienne

Atelier cosméto – crème visage personnalisée 17 Rue des Orfèvres, 23 mai 2023, Vienne. Fabriquez vos propres cosmétiques naturels.

2023-05-23 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-23 19:00:00. EUR.

17 Rue des Orfèvres Orijjine

Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Make your own natural cosmetics Haz tus propios cosméticos naturales Stellen Sie Ihre eigenen Naturkosmetika her Mise à jour le 2023-03-15 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Vienne Autres Lieu 17 Rue des Orfèvres Adresse 17 Rue des Orfèvres Orijjine Ville Vienne Departement Isère Lieu Ville 17 Rue des Orfèvres Vienne

17 Rue des Orfèvres Vienne Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vienne/

Atelier cosméto – crème visage personnalisée 17 Rue des Orfèvres 2023-05-23 was last modified: by Atelier cosméto – crème visage personnalisée 17 Rue des Orfèvres 17 Rue des Orfèvres 23 mai 2023 17 rue des orfèvres Vienne

Vienne Isère