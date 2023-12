Animation de Noël Vienne-en-Val Vienne-en-val, 15 décembre 2023, Vienne-en-val.

Animation de Noël Vendredi 15 décembre, 16h30 Vienne-en-Val Voir http://www.vienne-en-val.fr/

Début : 2023-12-15T16:30:00+01:00 – 2023-12-15T17:30:00+01:00

Fin : 2023-12-15T16:30:00+01:00 – 2023-12-15T17:30:00+01:00

Balade découverte des décorations de Noël du village avec une surprise. Enfants accompagnés d’au moins un parent.

Vienne-en-Val Vienne-en-val Vienne-en-val [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 58 81 23 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.vienne-en-val.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « sandrine.lecomte@vienne-en-val.fr »}]

