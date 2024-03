Vienne dynamique Camping de Vauchiron Lusignan, dimanche 14 juillet 2024.

Vienne dynamique Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 14 – 20 juillet Camping de Vauchiron 555

Début : 2024-07-14T08:00:00+02:00 – 2024-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T23:59:00+02:00

Ton séjour :

Rejoins-nous dans la Vienne, où tu passeras une journée d’émerveillement au Parc du Futuroscope !

De nombreuses activités ludiques et sportives rythmeront ton séjour : parcours dans les arbres au Parc de la Vallée des légendes, un tournoi de Padel tennis sera organisé, une partie de laser game, mais aussi des moments de détente et des baignades. Rejoins-nous pour des vacances inoubliables garanties !

Cadre de vie :

Hébergement en camping aménagé sous tentes.

Activités

> 1 journée au Parc du Futuroscope

> Padel

> Tennis

> Parcours dans les arbres Parc de la Vallée des Légendes

> Laser game

> 1 journée au FLIP

> Baignades

> Grands jeux de plein air, veillées

Camping de Vauchiron Chemin de la Plage Charles Clerc Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine

