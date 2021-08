Tourcoing Auditorium du Conservatoire de Tourcoing Nord, Tourcoing Vienne au crépuscule par l’ensemble Philéas Auditorium du Conservatoire de Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Vienne au crépuscule par l’ensemble Philéas Auditorium du Conservatoire de Tourcoing, 14 janvier 2022, Tourcoing. Vienne au crépuscule par l’ensemble Philéas

Auditorium du Conservatoire de Tourcoing, le vendredi 14 janvier 2022 à 20:00

L’ensemble Phileas consacre cette soirée à Vienne et à son exceptionnel rayonnement artistique des années 1860 jusqu’à 1911, année de la mort de Gustav Mahler, à travers 3 compositeurs emblématiques de cette période incarnant le passage du romantisme à la modernité . Un magnifique programme où la douce mélancolie porte déjà en elle les catastrophes du siècle à venir. Musiciens: L’Ensemble Phileas avec Pablo Schatzman, Jean-Michel Dayez, Vincent Dormieu, Clara Zaoui

9€ / 7€ / 5€ / 3€

Programme : Gustav Mahler : Quatuor en la mineur Anton Webern: Quatre pièces pour violon et piano opus 7 Brahms: Quatuor pour piano et cordes no 2 en la majeur opus 26 Auditorium du Conservatoire de Tourcoing 6 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-14T20:00:00 2022-01-14T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Auditorium du Conservatoire de Tourcoing Adresse 6 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Auditorium du Conservatoire de Tourcoing Tourcoing