le vendredi 14 janvier 2022 à 20:00

L’ensemble Phileas consacre cette soirée à Vienne et à son exceptionnel rayonnement artistique des années 1860 jusqu’à 1911, année de la mort de Gustav Mahler, à travers 3 compositeurs emblématiques de cette période incarnant le passage du romantisme à la modernité . Un magnifique programme où la douce mélancolie porte déjà en elle les catastrophe du siècle à venir. **Programme :** Gustav Mahler: Quatuor en la mineur Anton Webern: Quatre pièces pour violon et piano opus 7 Brahms: Quatuor pour piano et cordes no 2 en la majeur opus 26

9€ / 7€ / 5€ / 3€

Ensemble Phileas avec Pablo Schatzman, Jean-Michel Dayez, Vincent Dormieu, Clara Zaoui
Auditorium du Conservatoire de Tourcoing

2022-01-14T20:00:00 2022-01-14T21:30:00

