Espace Coluche, le mardi 25 mai à 20:30

Freud, Jung, Hitler, Klimt se croisent dans la valse insouciante de la belle société autrichienne à l’aube des deux guerres mondiales Sigmund Freud reçoit sur son divan un jeune homme brillant et beau, héritier de la célèbre aristocratie viennoise. Il est atteint d’une phobie antisémite. Son docteur, Carl Gustav Jung a trouvé intéressant de l’envoyer consulter son maître. Au même moment, un jeune SDF fête ses vingt ans sur le banc d’un parc du Prater, seul avec son chien. Il survit dans un refuge et étudie le dessin à l’école des Beaux-Arts. Il signe ses dessins de son prénom : Adolf. Ces deux jeunes gens finissent par se rencontrer et vont ainsi se confronter, parallèlement et ensemble, à tous les aspects de la société et se forger quelques idéaux… Mise en scène Jean-Luc Paliès, Dramaturgie et adaptation Louise Doutreligne d’après la pièce de Alain Didier Weill; Scénographie Lucas Jimenez, avec Jean-Luc Paliès, William Mesguich, Oscar Clark, Nathalie Lucas, Alain Guillo, Claudine Fiévet, Estelle Andrea et Magali Paliès (chant), Catherine Brisset (musique sur Verre) En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 9,00€

THEÂTRE Durée : 1h25 Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-25T20:30:00 2021-05-25T22:30:00

