Concert de Prince Zeka au VIC Vienna International Centre Vienne Catégorie d’Évènement: Vienne

Concert de Prince Zeka au VIC Vienna International Centre, 20 mars 2023, Vienne. Concert de Prince Zeka au VIC Lundi 20 mars, 13h00 Vienna International Centre Sur invitation seulement A l’occasion de la journée de la francophonie, Prince Zeka, auteur-compositeur-interprète à l’origine d’un genre éclectique le « Makoul », se produira à la Rotonde du Vienna International Centre. La performance commencera après quelques mots d’ouverture. Vienna International Centre Wagramer Str. 5, 1400 Wien Vienne 1220 KG Kaisermühlen [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LeCercleVienne »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T13:00:00+01:00 – 2023-03-20T14:30:00+01:00

2023-03-20T13:00:00+01:00 – 2023-03-20T14:30:00+01:00 ©Helmut Edingerk

Détails Catégorie d’Évènement: Vienne Autres Lieu Vienna International Centre Adresse Wagramer Str. 5, 1400 Wien Ville Vienne Lieu Ville Vienna International Centre Vienne

Vienna International Centre Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vienne/

Concert de Prince Zeka au VIC Vienna International Centre 2023-03-20 was last modified: by Concert de Prince Zeka au VIC Vienna International Centre Vienna International Centre 20 mars 2023 Vienna International Centre Vienne vienne

Vienne