VIÈME PRINTEMPS DU LIVRE Puissalicon Puissalicon Catégories d’évènement: Hérault

Puissalicon

VIÈME PRINTEMPS DU LIVRE Puissalicon, 26 mars 2022, Puissalicon. VIÈME PRINTEMPS DU LIVRE Puissalicon

2022-03-26 – 2022-03-26

Puissalicon Hérault Puissalicon Organisé par le Foyer rural en partenariat avec la mairie de Puissalicon de 10h à 17h à la médiathèque municipale. Avec la participation des auteurs (res). (Romans, romans policiers, romans historiques, biographies, science fiction, nouvelles, bandes dessinées, contes pour enfants). Organisé par le Foyer rural en partenariat avec la mairie de Puissalicon de 10h à 17h à la médiathèque municipale. Avec la participation des auteurs (res). (Romans, romans policiers, romans historiques, biographies, science fiction, nouvelles, bandes dessinées, contes pour enfants). +33 4 67 36 63 08 Organisé par le Foyer rural en partenariat avec la mairie de Puissalicon de 10h à 17h à la médiathèque municipale. Avec la participation des auteurs (res). (Romans, romans policiers, romans historiques, biographies, science fiction, nouvelles, bandes dessinées, contes pour enfants). Puissalicon

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Puissalicon Autres Lieu Puissalicon Adresse Ville Puissalicon lieuville Puissalicon Departement Hérault

Puissalicon Puissalicon Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puissalicon/

VIÈME PRINTEMPS DU LIVRE Puissalicon 2022-03-26 was last modified: by VIÈME PRINTEMPS DU LIVRE Puissalicon Puissalicon 26 mars 2022 Hérault Puissalicon

Puissalicon Hérault