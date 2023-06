Peindre en bastide Vielleségure, 2 septembre 2023, Vielleségure.

Vielleségure,Pyrénées-Atlantiques

Artistes confirmés ou amateurs réalisent dans une journée, une peinture ou un dessin, dans un lieu public ayant un rapport avec l’architecture ou l’environnement de la bastide afin de mettre en valeur le patrimoine..

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 . .

Vielleségure 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Experienced or amateur artists create a painting or drawing over the course of a day, in a public place related to the bastide?s architecture or environment, in order to highlight its heritage.

Artistas experimentados o aficionados pasarán un día pintando o dibujando en un lugar público que tenga algo que ver con la arquitectura o el entorno de la bastida, con el fin de poner de relieve su patrimonio.

Erfahrene Künstler oder Amateure erstellen innerhalb eines Tages ein Gemälde oder eine Zeichnung an einem öffentlichen Ort, der mit der Architektur oder der Umgebung der Bastide in Verbindung steht, um das Kulturerbe hervorzuheben.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Coeur de Béarn