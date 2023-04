Lecture musicale : Caravanes et caravelles 19 place de la Mairie, 29 avril 2023, Viellenave-d'Arthez.

Par Ar’khan.

Ils cherchaient les épices… ils trouvèrent le cacao. Ainsi naquit le chocolat ! Telle est la trame du voyage que proposent les trois artistes, du Levant au Ponant, à la croisée de routes réelles ou imaginaires, musicales et gustatives. Mots et notes se fondent dans la suavité des bouchées au chocolat délicatement épicées, pour un voyage qui réjouit les oreilles, l’esprit et … les papilles !.

2023-04-29

19 place de la Mairie Salle des fêtes

Viellenave-d’Arthez 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Ar?khan.

They were looking for spices… they found cocoa. Thus was born chocolate! This is the plot of the journey that the three artists propose, from the Levant to the Ponant, at the crossroads of real or imaginary, musical and gustatory routes. Words and notes melt into the sweetness of delicately spiced chocolate bites, for a journey that delights the ears, the mind and? the taste buds!

Por Ar?khan.

Buscaban especias… y encontraron cacao. ¡Y así nació el chocolate! Este es el marco del viaje que proponen los tres artistas, del Levante al Poniente, en la encrucijada de rutas reales o imaginarias, musicales y gustativas. Palabras y notas se funden en la dulzura de bocados de chocolate delicadamente especiados, para un viaje que deleita los oídos, la mente y… ¡las papilas gustativas!

Bei Ar?khan.

Sie suchten nach Gewürzen … und fanden Kakao. So wurde die Schokolade geboren! So lautet der Grundgedanke der Reise, die die drei Künstler von der Levante bis zum Ponant vorschlagen, wo sich reale oder imaginäre, musikalische und geschmackliche Routen kreuzen. Worte und Noten verschmelzen in der Süße fein gewürzter Schokoladenhäppchen zu einer Reise, die die Ohren, den Geist und … den Gaumen erfreut!

