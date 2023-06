Visite des arènes de Vielle-Tursan Vielle-Tursan, 8 juillet 2023, Vielle-Tursan.

Vielle-Tursan,Landes

Venez découvrir les arènes de Bahus-Soubiran avec Sandrine : passionnée par son terroir et désirant le faire partager au visiteur. Cette expérience inédite et originale est l’occasion de découvrir des endroits insolites et les petits secrets qui composent toute la richesse du département.

La FFCL propose ainsi de faire connaître et apprécier la Course landaise aux spectateurs néophytes : visiteurs, touristes, nouveaux habitants…

Inscription au 05 58 71 64 70.

Vielle-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Bahus-Soubiran bullring with Sandrine: passionate about her region and keen to share it with visitors. This unique and original experience is an opportunity to discover unusual places and the little secrets that make up the richness of the department.

In this way, the FFCL aims to bring the Landes race to the attention of novice spectators: visitors, tourists, new residents…

To register, call 05 58 71 64 70

Venga a descubrir la plaza de toros de Bahus-Soubiran con Sandrine, apasionada de su región y deseosa de compartirla con los visitantes. Esta experiencia única y original es una oportunidad para descubrir lugares insólitos y los pequeños secretos que conforman la riqueza del departamento.

De este modo, la FFCL contribuye a acercar la carrera de las Landas a los espectadores noveles: visitantes, turistas, nuevos residentes…

Para inscribirse, llame al 05 58 71 64 70

Entdecken Sie die Arena von Bahus-Soubiran mit Sandrine, die sich leidenschaftlich für ihre Heimat interessiert und diese mit den Besuchern teilen möchte. Diese neue und originelle Erfahrung bietet die Gelegenheit, ungewöhnliche Orte und kleine Geheimnisse zu entdecken, die den Reichtum des Departements ausmachen.

Die FFCL schlägt vor, den Course landaise auch neuen Zuschauern näher zu bringen: Besuchern, Touristen, neuen Einwohnern…

Anmeldung unter 05 58 71 64 70

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Aire sur l’Adour