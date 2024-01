Yoga Brunch Domaine de Lugazaut Vielle-Soubiran, dimanche 11 février 2024.

Yoga Brunch Domaine de Lugazaut Vielle-Soubiran Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 10:15:00

fin : 2024-02-11

Pour continuer cette année 2024 sur de bons rails, le Domaine de Lugazaut vous propose une journée détente et gourmande avec son premier YOGA BRUNCH.

Places limitées. Uniquement sur réservation.

Au programme :

– 1h de Yoga avec Noémie : venez profiter d’une pause bien être avec un cours de Hatha Flow, adapté à tous les niveaux. Tapis fournis.

– Brunch gourmand et fait maison par Mélanie, votre hôte pour ce dimanche feel good. Produits frais et de saison, sucré, salé, boulangerie au levain, boissons à volonté… Il y en aura pour tous les goûts ! Et toutes les faims

Et pour ceux qui souhaitent accompagner un participant au cours de yoga mais qui ne souhaitent pas pour autant pratiquer, une autre option est possible : la formule visite de la Brasserie de Lugazaut et brunch.

EUR.

Domaine de Lugazaut 4585 route de Losse

Vielle-Soubiran 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



