Le grand raid des Pyrénées Place du village, 23 août 2023, Vielle-Aure.

7 courses au départ de Vielle-Aure, Saint-Lary ou Piau-Engaly :

Ultra Tour 160km– 600 coureurs – max 49h (départ le vendredi à 5h) – D+10000.

Ultra Tour 160km en relais – 50 équipes de 4 coureurs – max 43h (départ le vendredi à 5h) – D+10000.

Tour des Cirques : 120 km – 800 coureurs – max 41h (départ le vendredi à 7h) – D+7000.

Tour des Lacs : 80 km – 1 600 coureurs – max 25h (départ le samedi à 5h) – D+5000.

Tour du Moudang : 60 km – 800 coureurs – max 18h (départ le jeudi à 6h) – D+3500.

Tour de la Gela : 40 km – 800 coureurs – max 12h30 (départ le samedi à 7h) – D+3400.

Tour du Néouvielle : 40 km – 1 600 coureurs – max 12h (départ le vendredi à 8h) – D+2400.

et toujours le « P’tit Tour des enfants »

Le Grand Raid des Pyrénées figure parmi les courses les plus mythiques et les plus exigeantes sur le circuit de l’ultra-trail mondial. Malgré le nombre toujours grandissant de coureurs et d’inscrits sur ses courses, le « GRP » – comme les initiés le surnomment – reste un événement à taille humaine, convivial et chaleureux.

Ce rassemblement de 6500 coureurs met sur le devant de la scène la chaîne des Pyrénées et plus particulièrement, le superbe massif, encore préservé et sauvage, des Pyrénées centrales, à travers des parcours de haute-montagne somptueux.

Vielle-Aure, village de départ et d’arrivée, va vivre au rythme du GRP du mercredi au dimanche..

Place du village VIELLE-AURE

Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



7 races starting from Vielle-Aure, Saint-Lary or Piau-Engaly:

Ultra Tour 160km? 600 runners ? max 49h (start on Friday at 5am) ? D+10000.

Ultra Tour 160km in relay ? 50 teams of 4 runners ? max 43h (start on Friday at 5am) ? D+10000.

Tour des Cirques : 120 km ? 800 runners ? max 41h (start on Friday at 7am) ? D+7000.

Tour des Lacs : 80 km ? 1 600 runners ? max 25h (start on Saturday at 5am) ? D+5000.

Tour du Moudang : 60 km ? 800 runners ? max 18h (start on Thursday at 6am) ? D+3500.

Tour de la Gela : 40 km ? 800 runners ? max 12h30 (start on Saturday at 7am) ? D+3400.

Tour du Néouvielle : 40 km ? 1 600 runners ? max 12h (start on Friday at 8am) ? D+2400.

and always the « P?tit Tour des enfants

The Grand Raid des Pyrénées is one of the most mythical and demanding races on the world ultra-trail circuit. In spite of the ever increasing number of runners and registrations, the « GRP » – as it is called by the initiates – remains an event on a human scale, friendly and warm.

This gathering of 6500 runners puts the Pyrenees in the spotlight and more particularly the superb, still preserved and wild massif of the central Pyrenees, through sumptuous high mountain courses.

Vielle-Aure, starting and finishing village, will live at the rhythm of the GRP from Wednesday to Sunday.

7 carreras con salida desde Vielle-Aure, Saint-Lary o Piau-Engaly:

Ultra Tour 160 km ? 600 corredores ? máx. 49h (salida el viernes a las 5h) ? D+10000.

Ultra Tour 160km relevos ? 50 equipos de 4 corredores ? máx 43h (salida el viernes a las 5h) ? D+10000.

Tour des Cirques : 120 km ? 800 corredores ? máx. 41h (salida el viernes a las 7h) ? D+7000.

Tour de los Lagos: 80 km ? 1600 corredores ? máx 25h (salida el sábado a las 5h) ? D+5000.

Tour du Moudang: 60 km ? 800 corredores ? máx. 18h (salida el jueves a las 6h) ? D+3500.

Tour de la Gela: 40 km ? 800 corredores ? máx. 12h30 (salida el sábado a las 7h) ? D+3400.

Tour du Néouvielle: 40 km ? 1.600 corredores ? máx. 12h (salida el viernes a las 8h) ? D+2400.

y siempre el « P?tit Tour des enfants

El Grand Raid des Pyrénées es una de las carreras más míticas y exigentes del circuito mundial de ultra-trail. A pesar del número cada vez mayor de corredores y de inscripciones en sus carreras, el « GRP » -como lo conocen los iniciados- sigue siendo un evento de tamaño humano, amistoso y cálido.

Esta reunión de 6.500 corredores pone a los Pirineos, y más concretamente al soberbio macizo aún preservado y salvaje de los Pirineos centrales, en el punto de mira a través de suntuosos recorridos de alta montaña.

Vielle-Aure, pueblo de salida y llegada, vivirá al ritmo del GRP de miércoles a domingo.

7 Rennen mit Start in Vielle-Aure, Saint-Lary oder Piau-Engaly:

Ultra Tour 160km ? 600 Läufer ? max 49h (Start am Freitag um 5h) ? D+10000.

Ultra Tour 160km Staffel ? 50 Teams von 4 Läufern ? max 43h (Start am Freitag um 5 Uhr) ? D+10000.

Tour des Cirques: 120 km ? 800 Läufer ? max 41h (Start am Freitag um 7 Uhr) ? D+7000.

Tour des Lacs: 80 km ? 1.600 Fahrer ? max 25h (Start am Samstag um 5 Uhr) ? D+5000.

Tour du Moudang: 60 km ? 800 Läufer ? max 18h (Start am Donnerstag um 6 Uhr) ? D+3500.

Tour de la Gela: 40 km ? 800 Läufer ? max 12:30 Uhr (Start am Samstag um 7 Uhr) ? D+3400.

Tour du Néouvielle: 40 km ? 1.600 Fahrer ? max 12h (Start am Freitag um 8h) ? D+2400.

und immer noch die « P?tit Tour des enfants » (Kindertour)

Der Grand Raid des Pyrénées zählt zu den legendärsten und anspruchsvollsten Läufen im weltweiten Ultra-Trail-Zirkus. Trotz der ständig wachsenden Zahl von Läufern und Teilnehmern an seinen Läufen bleibt der « GRP » – wie er von den Insidern genannt wird – eine Veranstaltung mit menschlicher Größe, Geselligkeit und Herzlichkeit.

Dieses Treffen von 6500 Läufern rückt die Pyrenäenkette und insbesondere das wunderschöne, noch unberührte und wilde Massiv der Zentralpyrenäen in den Vordergrund, und zwar auf prächtigen Hochgebirgsstrecken.

Vielle-Aure, das Dorf, in dem der Start und das Ziel liegen, wird von Mittwoch bis Sonntag im Rhythmus des GRP leben.

