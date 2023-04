Concert : VIA EL MUNDO Place de la Fontaine Vielle-Aure Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Concert : VIA EL MUNDO Place de la Fontaine, 24 juillet 2023, Vielle-Aure. Concert du groupe Via El Mundo à 21h.

2023-07-24 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-24 . .

Place de la Fontaine Sous la halle

Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Concert by the group Via El Mundo at 9pm Concierto del grupo Vía El Mundo a las 21.00 horas Konzert der Gruppe Via El Mundo um 21 Uhr Mise à jour le 2023-04-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

