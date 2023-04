Concert : Canaletto En l’église Vielle-Aure Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Vielle-Aure

Concert : Canaletto En l’église, 10 juillet 2023, Vielle-Aure. Chants sacrés et traditionnels d’Espagne, Ecosse, Italie, Occitanie, Pays Basque, Ukraine….

En l’église Place de la Fontaine

Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Sacred and traditional songs from Spain, Scotland, Italy, Occitania, Basque Country, Ukraine… Canciones sacras y tradicionales de España, Escocia, Italia, Occitania, País Vasco, Ucrania… Geistliche und traditionelle Lieder aus Spanien, Schottland, Italien, Okzitanien, dem Baskenland, der Ukraine… Mise à jour le 2023-04-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

