Vielha Capitale du Val d'Aran Trie-sur-Baïse, 15 mai 2022

EUR 53

RV avec notre guide pour la découverte de la ville : l’Église et son retable gothique, son orgue baroque et les nombreux chefs d’œuvre de l’art roman…En fin de visite dégustation dans une cave typique la plus ancienne de la ville.

Déjeuner au restaurant : fèves à la catalane et son œuf mollet; côtelettes d’agneau grillées et garniture; dessert. 1/4 vin et café.

Départ pour Bossost village; temps libre puis sur le retour, petit arrêt chez Boya (30mn).

+33 5 62 35 51 78 http://www.voyages-espiau-tourisme.fr/

