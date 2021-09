Vieillir en France grâce aux nouvelles formes d’habitat accompagné, partagé et inclusif Fondation des Petits Frères des Pauvres, 15 octobre 2021, Paris.

Vieillir en France grâce aux nouvelles formes d’habitat accompagné, partagé et inclusif

Fondation des Petits Frères des Pauvres, le vendredi 15 octobre à 00:00

**Après le succès de l’édition précédente sur les nouvelles formes d’habitat, la Fondation des Petits Frères des Pauvres a souhaité, pour son 4ème appel à projets, continuer à promouvoir les nouvelles formes d’initiatives -particulièrement innovantes et pertinentes- en matière de logement pour personnes âgées.** Les lauréats sélectionnés pourront bénéficier d’un **soutien compris entre 20 000 et 50 000 euros** sur une enveloppe globale de 300 000 euros. L’appel à projets a pour objectif d’accompagner prioritairement des petites et moyennes structures pour lesquelles – la dignité des personnes âgées, – l’inclusion de publics âgés précaires et de publics âgés malades (prioritairement défavorisés) – l’ancrage local sont une priorité et qui portent des projets d’habitat : colocation solidaire, colocation intergénérationnelle, habitat partagé, habitat accompagné, habitat inclusif, logement adapté aux personnes dépendantes, etc. ### Critères d’éligibilité Sont éligibles : – Les organismes français privés à but non lucratif (association, fondation, etc.) gérés de manière désintéressée et, prioritairement, des structures petites et moyennes ; – les projets s’inscrivant dans la thématique et correspondant aux critères de sélection exposés ci-dessous ; – les projets de création et d’adaptation de logements ou de formes d’habitat destinés aux personnes âgées ; – les projets d’utilité sociale et entrant dans l’objet social de la Fondation ; – les projets mettant en œuvre une action concrète auprès du public cible (personnes âgées isolées, personnes âgées précaires, personnes âgées malades prioritairement défavorisées) ; – les projets se déroulant en France ; – les projets favorisant l’inclusion sociale : projets facilitant la participation des habitants et leur inclusion dans la Cité. Ne sont pas éligibles : – les projets portés par des équipes de l’Association des Petits Frères des Pauvres ou l’Association de Gestion des Etablissements des Petits Frères des Pauvres – les projets portés par des organismes à caractère public (CCAS, CLIC…) – les projets déjà réalisés, c’est-à-dire dont la phase opérationnelle a été engagée – les demandes uniquement tournées vers la communication, la recherche de fonds, etc. – les projets ayant déjà obtenu un soutien de la Fondation des Petits Frères des Pauvres ou d’une de ses fondations abritées. Une association ayant déjà reçu un soutien d’une des fondations citées ci-dessus pourra candidater mais pour un nouveau projet ou un projet différent ### Critères de sélection Une attention particulière sera portée sur : – Les projets ayant une dimension collective et favorisant la coopération et les partenariats locaux et nationaux (opérationnels et financiers) ; – les projets présentant toutes les phases d’action : conception, mobilisation, réalisation, évaluation ; – la fiabilité et la pérennité du modèle économique ; – l’essaimage et le potentiel de reproductibilité de l’expérimentation ; – l’intégration d’une démarche d’évaluation des résultats ; – la place du bénévolat dans le projet ; – l’accessibilité de l’habitat à des personnes à faibles ressources ; – la participation du public et des familles ou représentants légaux dans la conception du projet Nous répondrons à toutes vos questions dès le mardi 14 octobre. **Contact :** Estelle Marie, chargée de mission Appel à Projets 2021 [[estelle.marie@petitsfreresdespauvres.fr](mailto:estelle.marie@petitsfreresdespauvres.fr)](mailto:estelle.marie@petitsfreresdespauvres.fr)

Fondation des Petits Frères des Pauvres

Fondation des Petits Frères des Pauvres 19 cité Voltaire 75011 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T00:00:00 2021-10-15T23:59:00