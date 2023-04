VIEILLIR COMME JE SUIS de Francis Carrier Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

VIEILLIR COMME JE SUIS de Francis Carrier Centre lgbtqi+ Paris IdF, 29 avril 2023, Paris. Le samedi 29 avril 2023

de 18h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Rencontre débat avec Francis Carrier à l’occasion de la sortie de son livre Vieillir comme je suis sur l’invisibilité des vieilles et des vieux lgbtqi+ La parole des vielles et des vieux et de celles et ceux en devenir compte. Il est temps de prendre en compte cette parole des séniors lgbtqi+. Les derniers scandales dans les Ehpad mettent également en lumière la parole de ce public souvent invisibilisé et qui réclame à juste titre que l’on tiennent compte d’eux. Rencontre débat en présence de l’auteur. En partenariat avec l’association Grey Pride. Centre lgbtqi+ Paris IdF 63 rue Beaubourg 75003 Paris Contact : refculture@centrelgbtparis.org https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

@pôleculturecentrelgbt couverture livre

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre lgbtqi+ Paris IdF Adresse 63 rue Beaubourg Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris

Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

VIEILLIR COMME JE SUIS de Francis Carrier Centre lgbtqi+ Paris IdF 2023-04-29 was last modified: by VIEILLIR COMME JE SUIS de Francis Carrier Centre lgbtqi+ Paris IdF Centre lgbtqi+ Paris IdF 29 avril 2023 Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris Paris

Paris Paris